Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan B.K. ile A.K., banka hesaplarını yasa dışı olarak para karşılığında E.K.’ye kiraya verdi.

BANKA HESABINI KİRALADIĞI KİŞİLERE ULAŞAMAYINCA ARKADAŞLARINI KAÇIRDI

Bir süre sonra hesaplarda çok para hareketi olması üzerine B.K. ile A.K., hesaplarını dondurdu. E.K., dondurulan hesaplardaki 120 bin lirayı almak için B.K. ve A.K.'yi aradı ancak ulaşamadı. Hesap sahipleri B.K. ile A.K.'yi bulamayan E.K., bunun üzerine parasını almak için, onların 18 yaşından küçük yakın arkadaşı E.S.'yi kaçırdı.

ADAM TUTUP ORMANDA DARBETTİRDİ

E.K., otomobille E.S.'yi, para karşılığı korkutmaları için tuttuğu Ü.I., E.D., D.K. ve Y.D.'nin yanına götürürerek bıraktı. E.S., ormanda 4 kişi tarafından 4 saat boyunca tutulup darbedildikten sonra Kapaklı'ya götürülüp bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

B.K. ile A.K. ise durumu öğrenince dün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, E.S.'nin, telefonunun gasbedilip kaçırıldığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri, çalışmalarında, olaya karıştığı saptanan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler E.A., Y.K., B.G., B.T., Ü.İ., E.D., D.K. ve Y.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.