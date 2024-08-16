Kapaklı'da dev gıda zincirinde fare skandalı - Son Dakika
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Kapaklı'da dev gıda zincirinde fare skandalı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren Halktan firmasının deposunda bir çalışanın elini fare ısırdığı iddia edildi. Firma yetkililerinin çalışana 'bir şey olmaz' dediği öne sürüldü.

16.08.2024 21:34
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Kapaklı'da dev gıda zincirinde skandal: Fare elini ısırdı, 'bir şey olmaz dediler' iddiası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gıda zinciri Halktan firmasının deposunda iddiaya göre bir çalışanın elini fare ısırdı. Firma yetkililerinin eli ısırılan personele, "İş çıkışı hastaneye gidersin, bir şey olmaz" dediği iddia edildi.

Kapaklı'da ve Türkiye'nin birçok noktasında gıda sektöründe faaliyet gösteren Halktan Firmanın deposuna fare girdi. Durumu gören firma çalışanı A.S. ise iddiaya göre fareyi çıkarmak için eline aldığı sırada fare tarafından parmağı ısırıldı. Yaşanan olayı firma yetkilisine bildiren A.S. aldığı cevap karşısında şoke oldu. Firma yetkilisi tarafından "İş çıkışı hastaneye gidersin. Bir şey olmaz" cevabını aldığı öne sürülen A.S., "İnsan canı bu kadar kıymetsiz mi?" diyerek, "Bugün çalıştığım iş yerinde başıma ilginç bir olay geldi. Depoya giren fare elimi ısırdı. Isırılma durumunu mağaza sorumlusuna söylememe rağmen beni hastaneye göndermedi. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı. Akşam hastaneye gidersin cevabını aldıktan sonra kendi imkanlarım ile hastaneye geldim. Yetkilileri, yaşanan olayla ilgili gerekli denetim ve hassasiyete davet ediyorum" dedi.

Kapaklı\'da dev gıda zincirinde fare skandalı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Kapaklı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da dev gıda zincirinde fare skandalı - Son Dakika

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