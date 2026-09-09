Kapaklı'da okul güvenliği toplantısı, Kaymakam başkanlığında yeni tedbirlerle planlandı - Son Dakika
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Kapaklı'da okul güvenliği toplantısı, Kaymakam başkanlığında yeni tedbirlerle planlandı

Kapaklı\'da okul güvenliği toplantısı, Kaymakam başkanlığında yeni tedbirlerle planlandı
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Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda güvenli giriş-çıkışlar, kantin denetimleri ve servis araçlarının kontrolü gibi konularda ilgili kurumlarla planlamalar görüşüldü.

TEKİRDAĞ (AA) – Kapaklı ilçesinde Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda okullarda güvenli giriş ve çıkışların sağlanması, okul sağlığı denetimleri, kantin ve gıda kontrolleri ile öğrenci servis araçlarının denetlenmesine ilişkin yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak tedbirler konusunda ilgili kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunularak gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aytaç, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapaklı'da okul güvenliği toplantısı, Kaymakam başkanlığında yeni tedbirlerle planlandı - Son Dakika

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