Kapaklı'da Sokaklar Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kapaklı'da Sokaklar Yenilendi

Kapaklı\'da Sokaklar Yenilendi
18.09.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı Belediyesi, 'Sokaklar Dönüşüyor' projesi ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 34. Sokağı yeniledi.

Kapaklı Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından uygulamaya geçirilen "Sokaklar Dönüşüyor" Projesi kapsamında İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 34. Sokak yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Tasarım Müdürlüğü himayesinde, Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, Superpool ve Küresel Şehirleri Tasarlama Girişimi iş birliğiyle yürütülen Sokaklar Dönüşüyor Projesi İsmetpaşa Mahallesi 34. Sokak'ta hayata geçti.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2002 yılında bu yana yürütülen ve yaşanabilir, yaya ve çocuk dostu sokaklar oluşturmayı hedefleyen program, motorlu araç odaklı tasarımların ötesine geçerek, çocukları ve yayaları merkeze alan bir yaklaşım benimser ve sokakları daha güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı hale getirmeyi planlıyor.

Bu plan ve proje kapsamında Sanayiciler İlkokulu ve Emine Penbeten Adal Ana Okulu'nun bulunduğu sokağı, çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve geleneksel oyunları yeniden keşfedebileceği bir alan oluşturuldu.

-Vali Soytürk'e ziyaret

Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil ve Romanların Ekonomik Gelişimini Destekleme İnsiyatifi Derneği (REDİ) Türkiye Direktörü Serkan Baysak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Avrupa Birliği finansal desteğiyle roman vatandaşların girişimciliğinin ve istihdamların artmasına yönelik yürütülen projenin detayları görüşüldü.

Soytürk, ziyaretleri için Fil ve Baysak'a teşekkür etti.

-İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Antalyalı ve Aksoy bir süre görüştü.

Aksoy, ziyaretleri için TKDK Başkanı Antalyalı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Marmara Belediyeler Birliği, Yerel Yönetim, Çocuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da Sokaklar Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:42:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kapaklı'da Sokaklar Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.