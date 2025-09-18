Kapaklı\'da Sokaklar Yenilendi

Kapaklı Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından uygulamaya geçirilen "Sokaklar Dönüşüyor" Projesi kapsamında İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 34. Sokak yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Tasarım Müdürlüğü himayesinde, Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, Superpool ve Küresel Şehirleri Tasarlama Girişimi iş birliğiyle yürütülen Sokaklar Dönüşüyor Projesi İsmetpaşa Mahallesi 34. Sokak'ta hayata geçti.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2002 yılında bu yana yürütülen ve yaşanabilir, yaya ve çocuk dostu sokaklar oluşturmayı hedefleyen program, motorlu araç odaklı tasarımların ötesine geçerek, çocukları ve yayaları merkeze alan bir yaklaşım benimser ve sokakları daha güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı hale getirmeyi planlıyor.

Bu plan ve proje kapsamında Sanayiciler İlkokulu ve Emine Penbeten Adal Ana Okulu'nun bulunduğu sokağı, çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve geleneksel oyunları yeniden keşfedebileceği bir alan oluşturuldu.

-Vali Soytürk'e ziyaret

Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil ve Romanların Ekonomik Gelişimini Destekleme İnsiyatifi Derneği (REDİ) Türkiye Direktörü Serkan Baysak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Avrupa Birliği finansal desteğiyle roman vatandaşların girişimciliğinin ve istihdamların artmasına yönelik yürütülen projenin detayları görüşüldü.

Soytürk, ziyaretleri için Fil ve Baysak'a teşekkür etti.

-İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Antalyalı ve Aksoy bir süre görüştü.

Aksoy, ziyaretleri için TKDK Başkanı Antalyalı'ya teşekkür etti.