Kapaklı'da Uyuşturucu Baskını
Kapaklı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, Çerkezköy ve Çorlu'da da operasyonlar yapıldı.
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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