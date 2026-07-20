Bilal Ağa Mescidi 5 milyon ziyaretçiyi aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilal Ağa Mescidi 5 milyon ziyaretçiyi aştı

20.07.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Kapalı Maraş bölgesinde 47 yıl aradan sonra 2021'de açılan Bilal Ağa Mescidi, ziyaretçi sayısında 5 milyonu aştı. EVKAF Genel Müdürü, mescidin Osmanlı vakıflarının simgesi olduğunu ve bölgenin %98'inin vakıf malı olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Kapalı Maraş bölgesinde bulunan ve 47 yıl aradan sonra 5 yıl önce ibadete açılan Bilal Ağa Mescidi'ni ziyaret edenlerin sayısı 5 milyonu aştı.

Bilal Ağa Mescidi'nin 20 Temmuz 2021'de ibadete açılmasının 5. yıl dönümünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, mescidin uzun yıllar aradan sonra aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açıldığını hatırlattı.

Tümer, Gazimağusa'ya bağlı Kapalı Maraş bölgesinde bulunan, Bilal Ağa Mescidi'nin 47 yıl kapalı kaldıktan sonra ibadete açılmasının ardından KKTC'nin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Mescidi bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 5 milyonu aşmış durumda." ifadesini kullandı.

Bilal Ağa Mescidi'nin 1813 yılında inşa edildiğini söyleyen Tümer, mescide ait vakfiye ve tapu kayıtlarının tespit edildiğini anlattı.

Tümer, mescidin Kapalı Maraş'ta bugüne kadar gelmiş olmasının, bölgedeki Osmanlı vakıflarının varlığına delalet ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilal Ağa Mescidi bizim bir damgamız. Kapalı Maraş'taki Türk-İslam varlığının Ada'da olduğunun bir simgesidir. Biz bölgedeki vakıf mülklerinin tapularının yer aldığı, Türkçe, İngilizce ve Rumca broşürler bastırdık. Tarihi gerçekleri orada ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Ayrıca bu tapuları ve belgeleri, Kapalı Maraş içerisinde noktalar belirleyerek, panolara da ziyaretçilerin göreceği şekilde astık. Tapuların zaman içerisinde nasıl değiştirildiğini ispatlayarak gösterdik."

"Kapalı Maraş'ın yüzde 98'i vakıf malı"

Bilal Ağa Mescidi'ne, aslen Erzincanlı olan Bilal Ağa'nın 2 defa para bağışladığını vakfiye belgelerinde tespit ettikleri bilgisini paylaşan Tümer, "Kapalı Maraş'ın yüzde 98'i vakıf malı. Burası Osmanlı vakıflarına ait." diye konuştu.

Tümer, Kapalı Maraş'taki en büyük mülklerin 3 vakfa ait olduğuna dikkat çekerek, Abdullah Paşa Vakfının en büyük paya sahip olduğunu, Lala Mustafa Paşa Vakfı ile Bilal Ağa Vakfının da bölgedeki vakıf mallarının sahibi olduklarını söyledi.

Bölgede bulunan tiyatro binasının yerinin de Osmanlı vakıflarına ait olduğuna işaret eden Tümer, eski tapu kayıtlarına ulaştıkça Kapalı Maraş ile ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıktığını anlattı.

Bilal Ağa Mescidi

KKTC'nin Gazimağusa (Mağusa) ilçesine bağlı Kapalı Maraş bölgesindeki Osmanlı dönemi eseri Bilal Ağa Mescidi'nin 200 yıldan fazla tarihi olduğu biliniyor.

Osmanlı mimarisinin motiflerini taşıyan mescitte minare bulunmuyor.

Kapalı Maraş'ın 1974'ten sonra kapatılmasıyla, 47 yıl kapısı kilitli kalan Bilal Ağa Mescidi, bölge için yapılan kademeli açılım süreciyle tekrar ibadete açıldı.

Bilal Ağa Mescidi, 20 Temmuz 2021'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı.

Kaynak: AA

Osmanlı, Kültür, Güncel, Kıbrıs, Vakıf, Maraş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Ağa Mescidi 5 milyon ziyaretçiyi aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:03:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bilal Ağa Mescidi 5 milyon ziyaretçiyi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.