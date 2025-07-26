Kapıkayafest 2023 Bisiklet Yarışları Sona Erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında düzenlenen Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kriteryum Yarışları, sona erdi.

Bafra Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle ilk kez düzenlenen bisiklet yarışı, Sera OSB'de gerçekleştirildi.

U15, U19, büyük kadın ve büyük erkek olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışta yarışmacılar, 1,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri, Kapıkayafest kamp alanında düzenlenen törenle verildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yarışlarla Bafra'nın tanınırlığını artırdıklarını ve sporun gelişimine katkı sağladıklarını belirterek, "Bafra'mızı spor merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bisiklet yarışında ilçemize gelen sporcularla sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissettik." dedi.

Kılıç, yarışların düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkür etti.