Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Girişler Sürüyor

Haber: Ahmet Ün – Kamera: Mehmet Mucahit Ceylan

(VAN) - Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da Türkiye- İran arasında giriş ve çıkışlar devam ederken, günübirlik gidişler ise her iki ülke tarafından durduruldu.

ABD ve İsrail'in 27 Şubat günü İran'a yönelik başlattığı saldırı sürerken, İran'dan Türkiye'ye olası göç dalgası nedeniyle güvenlik güçlerince tedbirler üst seviyede alınmış durumda.

Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ağrı, Van ve Hakkari'de bulunan İran sınır kapılarından yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak günübirlik durdurulduğunu bildirdi.

İran'dan Türkiye'ye geçiş yapılan en yoğun nokta olan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş çıkışlar sürüyor.

"Ülkeden çıkmak isteyenler var"

Türkiye'ye gelen İranlılar, ülkelerindeki durumu ANKA Haber Ajansı'na aktardı.

İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a gitmek için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hamid Meşadi, ülkesinde durumun iyi olmadığını ifade ederek, "Eşim ve ailem Türkiye'de. Onları görmek için geldim. Durumlar iyi değil, ülkeden çıkmak isteyenler var. Bombalamalar nedeniyle herkes korku halinde. İnternet çekmiyor. Herkes ne olacağını düşünüyor" dedi.

Adını vermek istemeyen bir başka İranlı ise ülkesindeki havalimanlarının kapalı olması nedeniyle eğitim için Çin'e gitmek üzere Türkiye'ye geldiğini anlattı.

İran, sınır kapısına siyah bayrak astı

ABD ve İsrail saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle ülkede 40 gün yas ilan edilmesinin ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nın İran tarafından siyah bayrak asıldığı görüldü.

Öte yandan Çin, Japonya, Rusya, Yunanistan, Kanada ve Hollanda'nın arasında bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen gazeteciler Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki gelişmeleri takip ediyor.