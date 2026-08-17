Kapıkule'de 810 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 810 Kg Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule\'de 810 Kg Esrar Ele Geçirildi
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Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 810 kg esrar maddesi ele geçirildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR aracı şüpheli olarak değerlendirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan TIR cinsi araca da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de 810 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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