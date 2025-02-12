Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 40 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

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EDİRNE'de Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kadın yolcunun beline sarılı bezde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu, şüphe üzerine aradı. Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.