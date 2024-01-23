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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Cessna tipi uçak ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Cessna tipi uçak ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, dorse içerisinde bulunan kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu. Sırbistan uyruklu tır sürücüsü ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

23.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 16:25
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Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi. Uçağın montaja hazır bir halde olduğu dikkat çekerken TIR'ın Sırbistan uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

TIR DORSESİNDEN UÇAK ÇIKTI: SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerinin yaptığı arama sırasında dorse içerisinde kanatları montajlanmamış halde 1964 model Cessna F172 uçak bulundu. Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Cessna tipi uçak ele geçirildi
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Cessna tipi uçak ele geçirildi - Son Dakika
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