Kapıkule Sınır Kapısı\'nda bekleyen tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta geçiriyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.
Meslektaşlarıyla bayram namazının ardından bayramlaşan şoförler, ailelerini de telefonla görüntülü arayarak hasret giderdi.
İstanbul'dan aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Nuri Demircan, AA muhabirine, 36 yıldır tır şoförlüğü yaptığını bu bayramı da ailesinden uzakta geçirdiğini söyledi.
Buruk bir bayram yaşadığını belirten Demircan, "Bayramda da yine yollardayız, cenazemiz, hastamız oluyor gidemiyoruz. Çoluk çocuğumuzdan ayrı ailemizden uzak bir bayram yaşıyoruz. Bayram namazından sonra ailemi aradım görüştüm, bayramlaştık." dedi.
"Hayatımız yollarda geçiyor"
Bursa'dan Romanya'ya yük götüren Fırat Katal da tır şoförlerinin hayatının yollarda geçtiğini dile getirdi.
Ailesinden uzak buruk bir bayram geçirdiğini ifade eden Katal, "İnşallah Kurban Bayramı'nda ailemizle birlikte kurbanımızı keseriz. Namazı burada kıldık, sonra da ailemi görüntülü arayıp bayramlaştım. Duygusallaştık ama hayırlısıyla geçecek inşallah." diye konuştu.
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'sinde imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi ve çocukların sorularını cevapladı.
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