Kapısı Açık Araçla Seyahat Ceza Getirdi - Son Dakika
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Kapısı Açık Araçla Seyahat Ceza Getirdi

Kapısı Açık Araçla Seyahat Ceza Getirdi

Kayseri'de kapısı açık otomobille seyreden sürücüye 32 bin 177 TL ceza kesildi.

06.10.2024 18:40
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KAYSERİ'de kapısı açık otomobili ile seyreden sürücüye 32 bin 177 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapısı açık otomobili ile seyreden sürücünün görüntüleri sonrası harekete geçti. Sürücü, tespit edilerek yakalandı. Sürücüye ilgili maddelerden toplam 32 bin 177 TL idari para cezası uygulanarak, araç otoparka çekildi.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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