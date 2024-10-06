Kapısı Açık Araçla Seyahat Ceza Getirdi

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KAYSERİ'de kapısı açık otomobili ile seyreden sürücüye 32 bin 177 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapısı açık otomobili ile seyreden sürücünün görüntüleri sonrası harekete geçti. Sürücü, tespit edilerek yakalandı. Sürücüye ilgili maddelerden toplam 32 bin 177 TL idari para cezası uygulanarak, araç otoparka çekildi.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,