Kaplan Davasında Sanıkların Savunmaları Sürüyor - Son Dakika
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Kaplan Davasında Sanıkların Savunmaları Sürüyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair davada sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

16.09.2024 16:48
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Hasan Aslantaş'ın avukatı İbrahim Batuhan Aydoğan, müvekkilinin 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Tek suçu bahsi geçen eğlence mekanlarından birinde valelik yapması. Organize şubeye bizzat kendisi teslim oldu. Suçu olan bir kişi gidip bunu yapar mı? Müvekkilimin adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasını talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman ise Erkan Doğan'ın iddianamede yer alan "2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği" iddiasını yalanladı.

Avukat Teoman, "Müvekkilim ne bir örgüt kurmuştur ne de bir örgütün yöneticisidir. Semih Arslan olayı intihardır. Mahfuz Tatar olayının da elle tutulur hiçbir delili yokken huzura getirilmesi yanlıştır. Müvekkilim 1 yıldır boşuna içerde tutulmaktadır. Tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ayrıca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki davayla bu davanın birleştirilmesini talep etti.

Ara karar

Beyanların tamamlanmasının ardından karar müzakeresi için duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Barış Kurt, Kanber Keskin, Bora Kaplan'ın tanık dinlenme taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Savcı, tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delil olmasından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, Erdoğan Kaplan, Serdar Sertçelik, Berke Kırıcı, Rıdvan Teke hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verdi.

Sanık avukatlarının, HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi konusunda bilirkişi raporu hazırlanması talebini de kabul eden mahkeme, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet savcısına tevdiine karar verdi.

Serdar Sertçelik'in yurt dışından iadesinin beklenilmesine karar veren heyet, 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın bu davayla birleştirilmesi talebini reddetti.

Duruşmaya, 11 Ekim'de devam edilecek.

Kaynak: AA

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