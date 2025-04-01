Kaplumbağaların Hayatını Temizlik Ekipleri Kurtardı - Son Dakika
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Kaplumbağaların Hayatını Temizlik Ekipleri Kurtardı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, çöp konteynerine atılan 5 kaplumbağanın hayatı temizlik görevlileri sayesinde kurtarıldı. Ekipler, konteynerdeki çöpleri toplarken kaplumbağaları fark ederek onları doğaya bıraktı.

01.04.2025 12:24  Güncelleme: 12:29
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Temizlik ekibi kaplumbağaların hayatını kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerine atılan kaplumbağaların hayatını temizlik görevlileri kurtardı.

Kozan Belediyesi temizlik görevlileri çöp toplamak için sabah çalışmaya başladı.Ekipler Çanaklı Mahallesinde bir konteynerindeki çöpleri almak istediğinde içinde 5 kaplumabağa olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler önce kaplumbağaları alıp daha sonra konteynerdeki çöpleri kamyona attı. Kaplumbağalar temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde kamyonda telef olmaktan kurtuldu. Temizlik görevlileri kaplumbağaları doğaya bıraktı.

Temizlik görevlisi Bayram Aktaş, yaşanan olayın vicdansızlık olduğunu ifade ederek, "Sabah 5'te göreve başlamıştık ve çöp konteynerinin içinde 5 kaplumbağa olduğunu fark ettik. Bu çok üzücü, biz fark etmesek araçta preslenecekti. Vicdansızlık bence. Lütfen çöp konteynerlerine canlı atılmasın" dedi.

Temizlik görevlisi Cebrail Akıllı ise sabah gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Sabah kaplumbağaları çöpe atılmış hale bulduk. Fark etmesek preslenecekti. İnsanlarımız lütfen duyarlı olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kaplumbağaların Hayatını Temizlik Ekipleri Kurtardı - Son Dakika

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