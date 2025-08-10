Kaptan C.T. Tutuklandı

YENİDEN GÖZALTINA ALINAN KAPTAN TUTUKLANDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 6'ncı günde devam ederken, olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıkmıştı.

Dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

Esra TÜRKER-Zeki KARADENİZ-Zehra BAYKAL/ERDEK (Balıkesir),