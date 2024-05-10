Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına su bırakılacak - Son Dakika
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Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına su bırakılacak

Kapulukaya Barajı\'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına su bırakılacak

Çeltik üreticilerin talebi üzerine Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacağı bildirildi. Kızılırmak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızılırmak havzasında tarım yapan çiftçilerin talebi üzerine MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kaymakam Bilal Çitil ve Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta saat 00.00'da su bırakılacağı aktarılan açıklamada, çiftçilere 2024 yılı çeltik ekim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

10.05.2024 14:41
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Çeltik üreticilerin talebi üzerine Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacağı bildirildi.

Kızılırmak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızılırmak havzasında tarım yapan çiftçilerin talebi üzerine MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kaymakam Bilal Çitil ve Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta saat 00.00'da su bırakılacağı aktarılan açıklamada, çiftçilere 2024 yılı çeltik ekim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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