Kaputta Yolcu Taşımaya 12 Bin TL Ceza

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mustafapaşa Beldesinde belirtilen alanda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu sürücünün K.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu sırada trafikte seyir ettiği görüldü.