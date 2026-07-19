Kapuz Plajı Hafta Sonu Dolup Taştı - Son Dakika
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Kapuz Plajı Hafta Sonu Dolup Taştı

Kapuz Plajı Hafta Sonu Dolup Taştı
19.07.2026 16:34
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Zonguldak'taki Kapuz Plajı, 3 bini aşkın ziyaretçiyle hafta sonu yoğunluk yaşadı.

ZONGULDAK'ta hafta sonu denize girmek isteyenlerin uğrak noktası olan 180 metrelik Kapuz Plajı dolup taştı.

Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri, hafta sonu denize girmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. 180 metre uzunluk ve 25 metre genişliğe sahip olan plajda bugün yer bulmak güç hale gelirken, plaja gelen sayısı 3 bini aştı. Bazıları güneşlenirken, bazıları yüzdü, bazıları da ağaçların altında piknik yaptı. SUP veya kano sporlarını yapanlar da Karadeniz'in serin sularında eğlendi. Diğer yandan plajın otoparkı dolunca, gelenler yol kenarına araçlarını park etti. Yol kenarında 1 kilometreye uzanan park halindeki araçlar görüldü.

'BURASI ÇOK KALABALIK'

Adana'dan Zonguldak'a gelen ve Filyos Limanı şantiyesinde çalışan Burhan Biliktü (34), "Buraya pazar izninde denize geldik. İş temposundan sonra oldukça güzel. Karadeniz'i daha çok seviyorum, biraz daha soğuk ama iyi geliyor insana. Burası çok kalabalık, daha az kalabalık olsa daha iyi olabilir ama güzel olduğu için herkes burayı tercih etmiş. Eğleniyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. İş arkadaşlarımla beraber geldik" dedi.

'HAFTA İÇİ BİLE HAFTA SONU GİBİYİZ'

Kapuz Plajı Tesis Amiri Ahmet Yazıcı ise "Hafta içi bile hafta sonu gibiyiz. Ortalama hafta sonu 2-3 bin. Bazen 3 bini de geçtiği yoğunluk oluyor, şu an gibi. Tam sezona girdik. Devamlı devridaim oluyor. Genelde çıkış daha az, giriş daha çok oluyor. Yoğunluğa göre yer bulma sorunu yaşanıyor ama gerekli önlemleri alarak kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Tesiste cankurtaranımız var, şahane. Nazar etmeyelim. Yeme içme, insanların rahat edebileceği her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Su ölçümlerimiz nizami şekilde yapılıyor. Şu an iyi derecede. Koy olduğu için açık deniz olsa daha iyi gelebilirdi. Her gece standart temizliğimizi ve ilaçlamamızı yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapuz Plajı Hafta Sonu Dolup Taştı - Son Dakika

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