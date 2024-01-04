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"Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te açıldı - Son Dakika
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"Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te açıldı

Kayseri'de aralarında dezavantajlı çocukların da yer aldığı Kar Fırtınaları Projesi'nin 2024 sezonu Erciyes'te törenle başladı. Vali Gökmen Çiçek, projenin amacını ve hedeflerini anlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da projenin önemini vurguladı. Programda öğrenciler kayak yapma fırsatı buldu.

"Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes\'te açıldı
04.01.2024 - 14:04,
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Kayseri'de aralarında dezavantajlı çocukların da yer aldığı kayak eğitimini kapsayan "Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te törenle başladı.

Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan projenin yeni sezon açılışı için Tekir Kapı'da düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, her mahallede, sokakta gençleri sporla buluşturduklarını söyledi.

Her çocuğun kayak yapmasını arzuladıklarını ifade eden Çiçek, "Eğer gerçekten kayak buranın en önemli sportif faaliyetiyse kış sporlarının merkezi eğer burasıysa buradan önce Kayseri'nin pırlanta çocukları yararlanacak. İstiyorum ki bu proje büyüye büyüye bir fırtınaya yol açsın, Kayseri'de kayak yapmayan öğrencimiz kalmasın, teleferiğe binmeyen, süzüle süzüle kaymayan öğrencimiz kalmasın. Buradan şampiyonlar çıkaralım, şampiyonalarda Kayserili çocuklar bayrağımızı zirvelerde dalgalandırsın. Bu olacak, belki bugün değil ama olacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de çocukları kayakla tanıştırmak, onların yeteneklerini tespit etmek, kayağa alıştırmak amacıyla hazırladıkları projenin meyvelerini alacaklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu pilot okul seçtiklerini, 1500 öğrencinin tarandığını, 200 öğrenciyi projeye dahil etmeyi planladıklarını bildirdi.

Çocukların kayak yapabilmesi için gerekli teçhizatı da sağladıklarını anlatan Kabakcı, "Bu yıl Sayın Valimizin destekleriyle bakanlığımızdan önemli ölçüde board ve alp disiplinindeki malzeme tedarikini gerçekleştirdik. Türkiye'ye örnek olacak bu projeyle olimpik yolda altyapı sporcularımızı buralardan yetiştireceğiz. Kış sporlarında ülkemizin bu tür çalışmalara ihtiyacı var. Önümüzdeki kış oyunlarında buralardan çıkacak sporcularımız yarışacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, sürdüğü kar motoruyla çocukları gezdirdi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan, geçen yıl başlatılan projeye katılan öğrenciler de kayak yaptı.

Kaynak: AA
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Gençlik, Kayseri, Erciyes, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te açıldı - Son Dakika
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