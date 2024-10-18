Kar, Karadeniz yaylalarını beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
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Kar, Karadeniz yaylalarını beyaz örtüyle kapladı

Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

18.10.2024 12:16
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Ordu, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar etkili oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, karın yaylalarda dün akşam itibarıyla başladığını söyledi.

Hava sıcaklığının gece eksi 2'ye düştüğünü dile getiren Kaya, yağışın aralıklarla devam ettiğini kaydetti.

Kaya, hava sıcaklığı dolayısıyla karın arazide az olduğunu, yollarda ise bulunmadığını ifade etti.

Yağışla ilgili yaşanabilecek durumlara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Kaya, yaylacıların durumlarını da takip ettiklerini ve şu an için herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Rize

Rize genelinde aralıklarla süren yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi, 2 bin 300 rakım Anzer Yaylası ile Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Artvin

Artvin'de havanın soğumasıyla yüksek rakımlı yayla ve yerleşim yerlerine kar düştü.

Merkezde Karçal, Şavşat'ta Arsiyan, Ardanuç'ta Bilbilan yaylaları ile Borçka'da Camili bölgesindeki yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Camili bölgesindeki yağış sonrası Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köyleri yol güzergahındaki kara yolunda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorlanıp geri dönerken, bazıları da zincir sararak seyahate devam etti.

Karayolları ekipleri ise güzergahta kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun

Giresun'un yüksek rakımlı kesimlerinde kar etkili oldu.

Dereli ilçesinin 1700 rakımlı Kümbet ve 1600 rakımlı Bektaş yaylaları ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'nin ortak kullandığı Sisdağı Yaylası karla kaplandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri yardımıyla bazı yayla yollarında kar temizleme çalışması başlatıldı.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü.

Son günlerde hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı.

Çaykara ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Şalpazarı ilçesindeki Sisdağı, Alaca ve Kadırga yaylalarında kar etkili oldu.?

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kar, Karadeniz yaylalarını beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika

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