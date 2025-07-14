Kar Maskeli Saldırı: Genç Bıçakla Yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kar maskesi takıp Ayhan Akrancı'yı (16) başından bıçakla yaraladığı belirlenen Efecan Ç. (20), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Kar maskesi takan Efecan Ç., kız kardeşi Demet Ç. (15) ile sohbet eden Ayhan Akrancı'yı (16) başından kesici aletle yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akrancı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akrancı, tedaviye alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinden kız kardeşi Defne Ç. ile birlikte kaçan Efecan Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeşten Defne Ç. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Efecan Ç. ise işlemlerini ardından bugün adliyeye sevk edildi. Efecan Ç.'nin kardeşi Defne Ç., bu sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterip, el kol hareketleri yaptı. dından bugün adliyeye sevk edildi. Efecan Ç.'nin kardeşi Defne Ç., bu sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterip, el kon hareketleri yaptı.

Haber - Kamera: Mert CONA/ AYDIN,