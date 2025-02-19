Kar nedeniyle mahsur kalan kadına kurtarma

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 85 yaşındaki kadın, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışının ardından yolun kapanması nedeniyle Obruk Yaylası'nda mahsur kalan Muazzez Türkmen'in yakınları, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş makinesiyle yolu açarak Türkmen'e ulaştı.

Türkmen, ekiplerce ilçe merkezinde yakınlarının yanına götürüldü.

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Türkmen, "İş makinesiyle taşındım, çok zor anlar yaşadık ama ekipler bizi sağ salim kurtardı." dedi.

Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu da bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.