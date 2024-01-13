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Kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastaneye yetiştirildi

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Doğruca köyünde yaşayan Diyar A. ve Abdulkerim S. rahatsızlanınca, 112 Acil Sağlık ekipleri karda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucunda hastalar ambulansa ulaştırılarak hastaneye yetiştirildi.

Kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastaneye yetiştirildi
13.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Doğruca köyünde yaşayan Diyar A. (15) ve Abdulkerim S'nin (72) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı.

Bunun üzerine yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek ateşten rahatsızlanan Diyar A. ile KOAH hastası Abdülkerim S'yi ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaları, hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA
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