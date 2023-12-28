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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık'ta araç trafiğine kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, güzergahı uzun uğraşlar sonucu açtı.
Ekipler, tipi nedeniyle yolun tekrar ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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