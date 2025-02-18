Kar Yağışı 323 Köy Yolunu Kapattı

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Samsun, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 323 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Alaçam'da 5, Ayvacık'ta 5, Bafra'da 8, Ladik'te 6, Kavak'ta 9, Vezirköprü'de 16 ve Yakakent'te 1 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 293 personel ve 203 araçla kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle merkez ve Abana'da sekizer, İhsangazi, Şenpazar ve Azdavay'da altışar, Bozkurt'ta 23, Çatalzeytin'de 22, Devrekani'de 12, Doğanyurt'ta 20, İnebolu'da 48 ve Küre'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da da kar nedeniyle 95 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.