Kar Yağışı İstanbul'da Etkisini Sürdürüyor.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Kar yağışının aralıklarla devam ettiği İstanbul'da son duruma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir AKOM merkezinde ANKA'ya bilgi verdi. Dün akşamdan itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında 3 bin 500 araç ve 11 binin üzerinde İBB personelinin sahada çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Demir, "Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık. Evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor. Şehrin kritik noktalarına kumanya dağıtımı için mobil büfeler konuşlandırdık. İETT metro ve şehir hatlarıyla ilgili şu an için herhangi bir aksama yok" dedi. Demir vatandaşlara kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Demir'in açıklaması şöyle:

"Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık. Şu an sahada 11 binin üzerinde personelimiz var. 3 bin 500 aracımız sahada çalışmakta. Köylerimizde traktörlerimiz var. Dolayısıyla şu an için kapalı bir yolumuz bulunmamakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında akşam saat 8'den itibaren 10 bin ton tuz ve solüsyon ile buzlanmayı önlemeye çalıştık ve bu konuda başarılı olduğumuzu özellikle şu an trafiğin yüzde 30'larda olmasıyla gördük.

"Zabıta ekiplerimiz sokakta evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor"

Sabah saatlerinden itibaren arkadaşlarımızla tüm İstanbul trafiğini taradık. Gerekli kurumlarla irtibat halinde olduk. ve ufak tefek sıkıntılar dışında, ki bunlar genelde tedbirsiz yola çıkan araçların neden olduğu ufak tefek sıkıntılar dışında İstanbullu ve İstanbul için çok büyük bir sorun olmadı. Tedbirlerimiz tam. Bunlar dışında zabıta ekiplerimiz sokakta evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor, orada her türlü ihtiyaçları gideriyor. Veteriner hizmetlerimiz, sokak hayvanlarıyla ilgili bakım tedavi çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda şehrin kritik noktalarına kumanya dağıtımı için mobil büfeler konuşlandırdık. Çay, çorba, su, kek gibi vatandaşlarımıza acil ihtiyaç duyabilecekleri gereksinimleri karşılamaları için mobil ekipler konumlandırdık. Yine 6 kritik noktaya da mobil tuvaletler konumlandırdık.

Meteorloglarımızdan aldığımız bilgilere göre öğleden sonra kar yağışı şiddetini kaybedecek yerini yağmura bırakacak. Okulların kapalı olması böyle durumlarda bizim için avantaj trafik sirkülasyonu açısından. Ama vatandaşlarımızdan, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasını rica ediyorum. İETT, metro ve şehir hatlarıyla ilgili şu an için herhangi bir aksama yok. Tüm hatlarımız eksiksiz çalışıyor. Vatandaşlarımızla el ele, onların alacağı önlemlerle bizim daha önce aldığımız önlemlerle birleştirirsek sorunsuz bir kış gününü İstanbul'da keyifle yaşarız"

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından son durumla ilgili bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "Hava Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir." denildi. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

19.01.2026 Pazartesi havanın; İstanbul'da hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde, akşam ve gece saatleri aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 4 °C olması bekleniyor.

20.01.2026 Salı havanın; havanın parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 7 °C olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir.Rüzgar, Kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."