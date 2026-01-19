Kar Yağışı İstanbul'da Etkisini Sürdürüyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Yağışı İstanbul'da Etkisini Sürdürüyor.

19.01.2026 14:08  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği İstanbul'da son duruma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir AKOM merkezinde ANKA'ya bilgi verdi. Dün akşamdan itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında 3 bin 500 araç ve 11 binin üzerinde İBB personelinin sahada çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Demir, "Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık. Evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor. Şehrin kritik noktalarına kumanya dağıtımı için mobil büfeler konuşlandırdık. İETT metro ve şehir hatlarıyla ilgili şu an için herhangi bir aksama yok” dedi. Demir vatandaşlara kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Kar yağışının aralıklarla devam ettiği İstanbul'da son duruma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir AKOM merkezinde ANKA'ya bilgi verdi. Dün akşamdan itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında 3 bin 500 araç ve 11 binin üzerinde İBB personelinin sahada çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Demir, "Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık. Evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor. Şehrin kritik noktalarına kumanya dağıtımı için mobil büfeler konuşlandırdık. İETT metro ve şehir hatlarıyla ilgili şu an için herhangi bir aksama yok" dedi. Demir vatandaşlara kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Kar yağışı şehir genelinde aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Süreci Eyüpsultan'da bulunan AKOM merkezinden takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir son duruma ilişkin ANKA'ya bilgi verdi. Dün akşamdan itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında 3 bin 500 araç ve 11 binin üzerinde İBB personelinin sahada çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Demir, alınan önlemler ve çalışmalar sonucu şehir genelinde bir ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Kar lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması ve mümkün olduğunda toplu taşımanın kullanılması yönünde uyarıda bulunan Demir, "Vatandaşlarımızla el ele, onların alacağı önlemlerle bizim daha önce aldığımız önlemlerle birleştirirsek sorunsuz bir kış gününü İstanbul'da keyifle yaşarız" şeklinde konuştu.

"Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık"

Demir'in açıklaması şöyle:

"Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık. Şu an sahada 11 binin üzerinde personelimiz var. 3 bin 500 aracımız sahada çalışmakta. Köylerimizde traktörlerimiz var. Dolayısıyla şu an için kapalı bir yolumuz bulunmamakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında akşam saat 8'den itibaren 10 bin ton tuz ve solüsyon ile buzlanmayı önlemeye çalıştık ve bu konuda başarılı olduğumuzu özellikle şu an trafiğin yüzde 30'larda olmasıyla gördük.

"Zabıta ekiplerimiz sokakta evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor"

Sabah saatlerinden itibaren arkadaşlarımızla tüm İstanbul trafiğini taradık. Gerekli kurumlarla irtibat halinde olduk. ve ufak tefek sıkıntılar dışında, ki bunlar genelde tedbirsiz yola çıkan araçların neden olduğu ufak tefek sıkıntılar dışında İstanbullu ve İstanbul için çok büyük bir sorun olmadı. Tedbirlerimiz tam. Bunlar dışında zabıta ekiplerimiz sokakta evsiz vatandaşlarımızı İBB tesislerine davet ediyor, orada her türlü ihtiyaçları gideriyor. Veteriner hizmetlerimiz, sokak hayvanlarıyla ilgili bakım tedavi çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda şehrin kritik noktalarına kumanya dağıtımı için mobil büfeler konuşlandırdık. Çay, çorba, su, kek gibi vatandaşlarımıza acil ihtiyaç duyabilecekleri gereksinimleri karşılamaları için mobil ekipler konumlandırdık. Yine 6 kritik noktaya da mobil tuvaletler konumlandırdık.

Meteorloglarımızdan aldığımız bilgilere göre öğleden sonra kar yağışı şiddetini kaybedecek yerini yağmura bırakacak. Okulların kapalı olması böyle durumlarda bizim için avantaj trafik sirkülasyonu açısından. Ama vatandaşlarımızdan, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasını rica ediyorum. İETT, metro ve şehir hatlarıyla ilgili şu an için herhangi bir aksama yok. Tüm hatlarımız eksiksiz çalışıyor. Vatandaşlarımızla el ele, onların alacağı önlemlerle bizim daha önce aldığımız önlemlerle birleştirirsek sorunsuz bir kış gününü İstanbul'da keyifle yaşarız"

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından son durumla ilgili bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "Hava Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir." denildi. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

19.01.2026 Pazartesi havanın; İstanbul'da hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde, akşam ve gece saatleri aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 4 °C olması bekleniyor.

20.01.2026 Salı havanın; havanın parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 7 °C olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir.Rüzgar, Kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Volkan Demir, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, evsiz, İETT, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışı İstanbul'da Etkisini Sürdürüyor. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:17:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Kar Yağışı İstanbul'da Etkisini Sürdürüyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.