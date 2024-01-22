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Kar Yağışı Nedeniyle 220 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Kar Yağışı Nedeniyle 220 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun'da 62 köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu belirtilirken, Gümüşhane'de 99 köyle ulaşım sağlanamıyor. Rize'de 29 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve Bayburt'ta ise 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Yağışı Nedeniyle 220 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
22.01.2024 - 10:48,
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Giresun, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra'da 1, Çamoluk'ta 16, Dereli'de 25, Keşap'ta 1 ve Şebinkarahisar'da 19 olmak üzere 62 köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar yağışı ve tipi sebebiyle 99 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 36 personel ve 18 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Rize

Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de 22 olmak üzere toplam 29 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 15 personeli, 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bayburt

Bayburt'ta gece başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 13, Aydıntepe'de 8 ve Demirözü'nde 9 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 20 personeli, 8 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizledi, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kar Yağışı Nedeniyle 220 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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