Kara Akbaba Tedaviye Alındı - Son Dakika
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Kara Akbaba Tedaviye Alındı

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Kırıkkale'de yaralı bulunan kara akbaba, tedavi sürecine alındı ve doğaya kazandırılacak.

05.12.2024 09:27
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Yaralı halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaralı halde bulunan ve dünyanın en büyük uçabilen kuşlarından biri olan kara akbaba, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de merkez ilçeye bağlı Kazmaca köyünde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbaba, ilk tedavisinin ardından Veteriner Fakültesine sevk edildi. Tedavi altına alınan kara akbaba, yaklaşık 1,5 ay sürecek tedavisi sonrasında doğal yaşam alanına salınacak.

Veteriner hekim Sevim Bayram, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kara akbabanın ilk muayenesinde kanadında kırık tespit edildiğini ve yapılan röntgen incelemesinde bu kırığın "humerus" kemiğinde olduğunu belirtti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Bayram, "Operasyon son derece başarılı geçti. Kemiğe, halk arasında 'platin' olarak bilinen titanyum plak yerleştirdik. Tedavi süreci yaklaşık 1,5 ay sürecek. Bu sürecin sonunda kara akbabamızı yeniden doğaya kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bayram, kara akbabanın ekosistemde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Kara akbaba, dünyanın en büyük uçabilen kuşlarından biri. Geniş kanat açıklığı ve güçlü yapısıyla ekosistemde önemli bir rol oynuyor. Leşle beslenen bu kuşlar, hastalıkların yayılmasını önleyerek doğal dengenin korunmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kara akbabaların genellikle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşadığını aktaran Bayram, "Özellikle Çorum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ve Eskişehir'deki Türkmenbaba Dağı gibi alanlarda bulunan kara akbabalar, genellikle yüksek ağaçların tepesine ya da uçurum kenarlarına yuva yapıyor. Yılda bir yumurta bırakıyorlar ve bu nedenle popülasyonlarının artışı oldukça sınırlı. Ancak yasa dışı avlanma, zehirlenme gibi tehditler nedeniyle nesilleri tehlike altında bulunuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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