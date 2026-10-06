Kara çifti, komşusu tarafından öldürüldüğü öne sürülerek Gemlik'te toprağa verildi

ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üst kat komşuları K.S. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Asiye Kara ve Vural Kara, Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gencali Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ailesi ve çiftin sevenleri katıldı.