Kara Kuvvetleri Komutanı Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri Komutanı Şanlıurfa'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Şanlıurfa\'da

Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak'ı ziyaret etti, görüşmede askeri yetkililer de yer aldı.

18.12.2024 23:17
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ile bir süre görüştü.

Vali Hasan Şıldak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Orgeneral Bayraktaroğlu da Şıldak'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Vali Yardımcısı Alper Taş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve askeri yetkililer yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanı Şanlıurfa'da - Son Dakika

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