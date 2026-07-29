Kara Kuvvetleri'nden Acil Kalp Nakli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait bir uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ordu'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığı bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kara Kuvvetlerimize ait bir uçakla, acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ordu'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Hayat kurtaran bu görevde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."