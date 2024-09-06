Kara Parada Tahliye İtirazı Reddedildi

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(İSTANBUL) - "Kara para aklama" davasının tutuklu sanıkları Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine ilişkin karara İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz reddedildi.

Kara para aklama suçundan 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı dava bu sabah Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ard arda görülen 3 duruşma sonucu ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Ancak öğle saatlerinde bu karara İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz da kısa sürede sonuçlandı ve mahkeme savcılığın itirazını reddetti.