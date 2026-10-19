Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Hadımköy-Çatalca kavşaklarındaki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince otoyolun Ankara istikametinde şerit daraltılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştirilecek.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 29-31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otoyol Kavşağı ile Torbalı-Belevi yolu arasındaki kesimin 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 1-3. kilometrelerinde Asi-1 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 67-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 65-75. kilometrelerinde temizlik çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 17. kilometresindeki Şehit Muammer Kentez Üst Geçidi'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
TrafikUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Kapısı açılan ambulans uçak Dakka’ya indi, hasta hayatını kaybetti Kapısı açılan ambulans uçak Dakka'ya indi, hasta hayatını kaybetti
Trabzon’da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca’da yakalandı Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı
08:53
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
08:51
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
08:41
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
08:29
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
07:56
Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
07:48
Çukurova Belediyesi’ne jandarma operasyonu Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 09:14:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei