Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Hadımköy-Çatalca kavşaklarındaki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince otoyolun Ankara istikametinde şerit daraltılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştirilecek.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 29-31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otoyol Kavşağı ile Torbalı-Belevi yolu arasındaki kesimin 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 1-3. kilometrelerinde Asi-1 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 67-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 65-75. kilometrelerinde temizlik çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 17. kilometresindeki Şehit Muammer Kentez Üst Geçidi'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.