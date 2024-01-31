Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
İzmit- Sakarya yolunun Köseköy Tüneli mevkisinde yaya üst geçidi demonte çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Didim ayrımı-Milas yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometrelerinde yağışların neden olduğu hasarların onarım çalışmaları sebebiyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerindeki bakım ve onarım, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon- Rize yolunun 6. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yapılacak yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
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