Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri ve diğer bazı kesimlerde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

10.03.2024 08:41  Güncelleme: 08:45
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti), Batı Hereke viyadüğünün sağ şeridinde oluşan hasarın onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki şeritten devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karaman- Ermenek yolunun 68-73, Adana- Karataş yolunun 3-5, Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Akseki- Manavgat yolunun 7-12 ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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