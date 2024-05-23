Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka bağlantı kollarında aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları ve Sakarya-Bilecik yolunun belirli kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca, Bala-Karakeçili-Kaman yolunda üstyapı yenileme çalışmaları, Dursunbey-Harmancık yolu ve Kırşehir-Kaman-Bala yolunda yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım uygulanıyor. Samsun-Ankara yolunda muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları, Kumluca-Kemer-Antalya yolundaki tünellerdeki bakım ve onarım çalışmaları, Hopa-Borçka-Artvin yolunda ise üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

23.05.2024 08:45
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Aydın- Çeşme ve Çanakkale- Karşıyaka bağlantı kollarında aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 27 Mayıs'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde sürücüler otogar istikametinde gişeler önünden U dönüşü yaparak, Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka ayrımlarından yola devam edebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 17-21. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bala-Karakeçili- Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey- Harmancık yolu, 15. kilometredeki (Sinderler Mahallesi mevkisi) patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi- Kavak ilçesi kesimi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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