Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Aydın- Çeşme ve Çanakkale- Karşıyaka bağlantı kollarında aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 27 Mayıs'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde sürücüler otogar istikametinde gişeler önünden U dönüşü yaparak, Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka ayrımlarından yola devam edebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 17-21. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bala-Karakeçili- Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey- Harmancık yolu, 15. kilometredeki (Sinderler Mahallesi mevkisi) patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi- Kavak ilçesi kesimi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.