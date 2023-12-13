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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde şerit daraltması, trafiğe kapatma ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor
13.12.2023 - 08:21,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Serik- Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan sebebiyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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