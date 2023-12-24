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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İstanbul, Denizli, Adana, Adapazarı, Zonguldak, Nevşehir, Ürgüp, Kayseri, Konya, Antalya, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Piraziz, Giresun ve Tirebolu gibi birçok şehirde yol yapım ve bakım çalışmaları devam etmektedir.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor
24.12.2023 - 08:53,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde otoyol kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı olduğundan ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı- Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde, Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunuyor. Bu yüzden ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapalı olduğundan, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA
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