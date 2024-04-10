Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor - Son Dakika
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Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor

Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

10.04.2024 08:48
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün dahil 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Çatalca- Kınalı kavşaklarında fiber optik kablo haberleşme altyapı tesisi, Söğüt- Seydikemer yolunun 2-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samandağ- Hatay yolunun 9-15. kilometrelerinde yapım, Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 175-183. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Harmancık-Tavşanlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ulaşım, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor - Son Dakika

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