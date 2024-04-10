Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün dahil 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.
TEM Otoyolu'nun Çatalca- Kınalı kavşaklarında fiber optik kablo haberleşme altyapı tesisi, Söğüt- Seydikemer yolunun 2-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Denizli-Kale- Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Samandağ- Hatay yolunun 9-15. kilometrelerinde yapım, Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 175-183. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Harmancık-Tavşanlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı. Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakınlarını kaybeden Diyarbakırlı vatandaşlar, bayram namazından sonra deprem mezarlığına gelip gözyaşlarıyla dua etti. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Ramazan Bayramı münasebetiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, namaz sonrası mezarlığa akın etti ve depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarının başında gözyaşlarıyla dua etti.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Ebul Vefa Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra halkla tek tek bayramlaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Kızılkaya, açıklamasında Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.
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