Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Niğde-Pozantı Otoyolu gibi birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle sürücüler alternatif yollara yönlendirilmekte ve trafik kontrollü sağlanmaktadır.

16.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahından alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri İzmir-Aydın istikameti, Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri ile devamındaki O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat- Ardahan yolu, 0-45. kilometrelerindeki şev temizliği nedeniyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya il sınırı-Akseki- İbradı ayrımı yolunun 32. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu sebeple yol 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Alternatif yol olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı kullanılabilecek.

Karapınar-Besci yolunun 71-74. kilometrelerinde yapım, Çaycuma- Perşembe yolunun 0-7. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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