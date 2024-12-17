Karabağ'da 15 Ermeni Yöneticisi Yargılanacak

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Azerbaycan'da, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski siyasi ve askeri yöneticilerinden oluşan 15 zanlı yargı önüne çıkartılacak.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltında bulunan sözde Ermeni yönetimin eski yöneticilerinin savcılık soruşturmalarının tamamlandığı ve tek dosya halinde hazırlanan iddianamenin Bakü Askeri Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi.

Aralarında sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın bulunduğu 15 zanlının "savaş planlama, başlatma ve yürütme", "soykırım", "halkı yok etme", "kölelik", "halkı zorla yerinden etme", "işkence", "savaş kurallarını çiğnemek", "kasıtlı olarak adam öldürme", "terörizm", "terörü finanse etmek", "yağma", "anayasal düzeni zor kullanarak değiştirmek" ve başka suçlardan yargılanacağı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin bazı eski yöneticileri Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.