Karabağ gazisi Camalov, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli teknolojilerle gurur duydu - Son Dakika
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Karabağ gazisi Camalov, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli teknolojilerle gurur duydu

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44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nda gazi olan Taleh Camalov, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli ve milli teknolojileri inceledi. Camalov, festivalde her yıl yeni teknolojiler gördüğünü belirterek Türkiye'nin teknoloji hamlesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Azerbaycanlı gazi Taleh Camalov, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen yerli ve milli teknolojileri yakından inceleyerek Türkiye'nin teknoloji alanındaki çalışmalarından duyduğu gururu dile getirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması amacıyla 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nda gazi olan Taleh Camalov, festival için Şanlıurfa'ya geldi.

Festival alanındaki stantları gezen Camalov, savunma sanayisi ürünleri, insansız hava araçları (İHA), otonom sistemler ve teknolojik projelerle ilgili bilgi aldı.

Hava gösterilerini ve festival kapsamındaki etkinlikleri de takip eden Camalov, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

"Her yıl yeni teknolojiler görüyoruz"

Camalov, AA muhabirine, TEKNOFEST'e her yıl düzenli katıldığını söyledi.

Festivalde her yıl yeni teknolojilerle karşılaştığını belirten Camalov, Türkiye'nin teknoloji alanındaki çalışmalarının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Camalov, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Selçuk Bayraktar ağabeyimize ayrıca teşekkür ederim. Her yıl düzenli olarak TEKNOFEST'e katılıyorum, yeni yeni teknolojiler görüyoruz burada. Selçuk ağabey, gençlere örnek olup onların önünü açıyor. Yerli ve milli hamlesiyle yapılan bu işler, bizleri de gururlandırıyor. Her zaman söylüyorum: İki devlet, tek millet."

TEKNOFEST Güneydoğu'da gördüğü teknoloji ve projelerden etkilendiğini dile getiren Camalov, "Öyle güzel şeyler görüyoruz ki gururlanıyoruz. Her yıl yeni teknolojik hamleler görüyoruz. Bu vatan için canımızı feda ederiz. Vatan için gazi oldum, canımı da veririm. Vatan demek, namus demek." dedi.

Kaynak: AA
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