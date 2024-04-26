Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çocuk Şenliği\'nde Çocuklarla Buluştu

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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uzundere Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Karabağlar Çocuk Şenliği'nde çocuklarla bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldu. Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi'nin çocukların gülmesi ve rahatça çocukluklarını yaşayabilmeleri için daha çok çalışacağını vurguladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uzundere Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen Karabağlar Çocuk Şenliği'nde çocuklarla buluştu. Çocukların coşkusu ve enerjisiyle hep birlikte el ele olduklarını belirten Başkan Kınay, tüm çocukların yüzünün gülmesini ve oyun oynayarak günlerinin geçmesini istediklerini vurguladı. Çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha büyük coşkuyla kutlanması gerektiğini dile getiren Başkan Kınay, çocuklara ve onların oluşturacakları geleceğe ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Karabağlar Belediyesi'nin çocukların gülmesi ve rahatça çocukluklarını yaşayabilmeleri için daha çok çalışacağını vurgulayan Başkan Kınay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Konuşmasının ardından Başkan Kınay, çocukların hazırladıkları gösterileri izleyerek onlarla vakit geçirdi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BALON KORTEJİ EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Açılış konuşmasının ardından Başkan Kınay, çocuklarla birlikte şenlik alanını gezdi. Çocukların coşkulu ilgisi ile karşılanan Başkan Kınay, onlarla birlikte dans edip şarkılar söyledi. Atölye stantlarını ziyaret eden Başkan Kınay, Karikatür portre atölyesinde portresini çizdirdi. Sonrasında balon kortejiyle çocuklarla birlikte şarkılar eşliğinde yürüdü. Çocukların yanı sıra ailelerle de bir araya gelen Başkan Kınay, onlarla sohbet ederek anne babaların gönül rahatlığıyla çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri oyun alanlarının yapılması için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.