Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Zabıta Personeline Plaket Verdi - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Zabıta Personeline Plaket Verdi

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek emekli personele plaket takdim etti. Zabıta Haftası'nı kutlayan Kınay, personelin belediye için önemine vurgu yaptı.

17.09.2024 12:17  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Personele, "Belediyenin yüzü sizlersiniz" diyen Kınay, emekli olan personele de plaket vererek teşekkür etti.

Karabağlar'da 500 bin insana eşit hizmet vermek amacıyla görev yapan Zabıta Müdürlüğü personeli, Uzundere Gemi Restoran'da düzenlenen yemekte Başkan Kınay ile buluştu.

Zabıta personeliyle uyum içinde bir yol arkadaşlığı yürüttüklerini belirten Başkan Kınay, "Öncelikle Zabıta Hafta'nızı ve kuruluş yılınızı bir kez daha kutluyorum. Belediyenin yüzü sizlersiniz. Vatandaşlarla sürekli bir aradasınız ve zaman zaman olumsuz olaylarla karşılaşmanıza rağmen görevlerinizi eksiksiz yerine getiriyorsunuz. Emeğiniz çok değerli. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu aileyi büyüterek, birbirimize inanarak ve güvenerek yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürü Özkan Gözcü ise Kınay'a emeğe ve Müdürlüğe verdiği değer için teşekkür etti.

Kınay, emekli olan Zabıta Komiser Yardımcıları Bahri Dinç, Hüseyin Vatansever ve Hasan Birdal'la; Zabıta memurları Ali Rıza Kahraman, Nizamettin Yılmaz ve Adnan Dululoğlu'na da plaket vererek, hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Zabıta Personeline Plaket Verdi - Son Dakika

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