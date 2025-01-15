Karabağlar Belediyesi, Almanya Başkonsolosu ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi, Almanya Başkonsolosu ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Karabağlar Belediyesi, Almanya Başkonsolosu ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'i ziyaret ederek iş birliği ve ikili ilişkiler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

15.01.2025 12:53  Güncelleme: 13:19
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'i makamında ziyaret etti.

Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Burcu Uğantaş, komisyon üyeleri ve Karabağlar Belediyesi AB Dış İlişkiler Komisyonu Raportör Müdürlüğü üyeleri katıldı. Görüşmede, karşılıklı iş birliği ve ikili ilişkiler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıda ayrıca ilçenin mobilya sektöründeki potansiyeli ve Mobilya Akademisi'ne dikkat çekilerek, Almanya'nın mobilya üretiminde öne çıkan şehirleri ile kardeş kent ilişkisi kurma ve iş birliği imkanları da ele alındı.

Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, ilerleyen süreçte farklı ülkelerin konsolosluklarıyla da görüşmelerine ve fikir alışverişine devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi, Almanya Başkonsolosu ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

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