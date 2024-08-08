Karabağlar Belediyesi Can Dostları İçin Paydaş Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Can Dostları İçin Paydaş Toplantısı Düzenledi

Karabağlar Belediyesi Can Dostları İçin Paydaş Toplantısı Düzenledi

Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan can dostları için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak firmalar, veteriner klinikleri ve vatandaşların katılımıyla geniş kapsamlı paydaş toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

08.08.2024 17:34  Güncelleme: 17:44
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan can dostları için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak firmalar, veteriner klinikleri ve vatandaşların katılımıyla geniş kapsamlı paydaş toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Helil Kınay, "Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nunda düzenlenen "Can Dostları" paydaş toplantısına Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlar katıldı. Toplantıda 5195 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve öneriler masaya yatırıldı.

Buluşmada ilk olarak söz alan Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ezgi Yılmaz, Karabağlar'da 3 hayvan sağlığı merkezinde çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek "Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Ne olursa olsun sahiplendirmelerle, sosyal medya paylaşımlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak onları yaşatacağız" diye konuştu. Paydaşların yapılacak çalışmalara vereceği destekler, görüşler ve öneriler için candostlar@karabaglar.bel.tr mailine ya da 414 81 80 numarasından Karabağlar Belediyesi'ne ulaşabileceklerini belirten Yılmaz, çalışmalara katkı koyabilmek için destek beklediklerini ifade etti.

Başkan Kınay: Ortak hareket etmek zorundayız

Başkan Kınay da Karabağlar'da tüm hayatı can dostlarıyla birlikte paylaştıklarını vurguladı. Yeni yasa değişikliğinin aynı zamanda ahlaki ve vicdani olması gerektiğini belirten Başkan Kınay, şunları söyledi:

"Ben bir belediye başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki bu yasanın çıkarılış şekli, uygulama şekli, bize dayatılma şekli doğru değildir. Uygulama noktasındaki eksikliklerini hepimiz biliyoruz. Kapasite, bütçe, barınak olmayan koşullarda uygulanması da mümkün değildir. Bu değerlendirmelerle beraber, kamu idaresinin görevi gerekçeler ortaya koymak ve bunları ilgili noktalara bildirmektir. Karabağlar Belediyesi olarak 58 mahallede tehlikeli sayılan türleri esas alarak çalışmalarımızı, yasanın öngördüğü şekilde yürütmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasayı tamamen uygulama noktasında eksiklerimiz var. Yasanın yanlışlığıyla ilgili sesi büyütme noktasında, yanlışlığı anlatma noktasında ortak hareket etmek zorundayız."

Daha sonra katılımcı firma temsilcileri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de tek tek söz alarak çıkarılan yasa ile ilgili görüşlerini ve önerilerini belirtti. Konuşmacılar Karabağlar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ortak paydaş toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Biz gücümüzü sonuna kadar kullanacağız"

Toplantının sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Kınay, "Biz gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Doğru uygulamaların nasıl yapılacağını göstermek adına, el birliğiyle değerli görüşlere ihtiyacımız var. Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Can Dostları İçin Paydaş Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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