Karabağlar Belediyesi, Yeni Yıl Öncesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Denetimlerimiz, halk sağlığını korumak ve esnafımızın kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla aralıksız devam edecek" dedi.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsat durumu, hijyen koşulları ve reyon satış fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi. Ekipler, eksik ya da uygunsuz durumlarla karşılaştıklarında iş yeri sahiplerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmesi bizim için öncelikli bir konudur. Denetimlerimiz, halk sağlığını korumak ve esnafımızın kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla aralıksız devam edecek" dedi.

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, denetimlerin yeni yıl boyunca da süreceğini ve gerekli durumlarda cezai işlemler uygulanacağını ifade ettiler.