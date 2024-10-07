Karabağlar'da 12. Kavacık Üzüm Festivali Coşkusu

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, "Karabağlar Kavacık Karnavalı" temasıyla hafta sonu Alışveriş Merkezi'nde yapıldı.

Agora Alışveriş Merkezi'nde 2 gün boyunca devam eden organizasyonda Kavacık Kadın Kooperatifi'nin ürünleri, Kent Konseyi ve Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri kadınlarının yapmış olduğu ürünler, Mobilya Akademisi ustalarının el işlemeli oyma çalışmaları İzmirlilerle buluştu. "Sibel Önbaş'la Tadımlı & Atölyeli Sohbetler" bölümünde, unutulmuş İzmir şerbetleri ile üzümlü zeytin yaprağı şerbeti yapımı ve tadımı gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay da Kavacık Karnavalı'na katılarak stantları dolaştı. Kavacık Kadın Kooperatifi üreticileri, semt merkezi ve Kent Konseyi kadınları ile bir araya gelerek ürünleri yakından inceleyen Başkan Kınay, üreticileri emeklerinden dolayı tebrik etti. Festivalin düzenlendiği Kavacık Köyü'nü şehirle tanıştırmak istediklerini belirten Başkan Kınay, "Özellikle Karabağlarımıza ait olan Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık üzümünü herkesin tatmasını ve böyle bir güzelliği herkesin bilmesini istedik" diye konuştu.

Kınay daha sonra Köyün Şalvarlı Ressamı Meryem Düzgünkaya'nın resimleriyle Serhan Şarman'ın Kavacık fotoğraflarından oluşan sergilerini gezdi. Kınay, Şef Cihan Önder yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserini izleyerek sanatçılar ile fotoğraf çektirdi.