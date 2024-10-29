Karabağlar'da Cumhuriyet Korteji Coşkusu - Son Dakika
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Karabağlar'da Cumhuriyet Korteji Coşkusu

Karabağlar\'da Cumhuriyet Korteji Coşkusu

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği 'Cumhuriyet Korteji' etkinliğinde Başkan Helil Kınay liderliğinde binlerce vatandaş bir araya geldi. Bayraklarla katıldıkları kortej, coşku dolu anlara sahne oldu.

29.10.2024 09:47  Güncelleme: 10:04
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Korteji" büyük bir coşkuya sahne oldu. Başkan Helil Kınay ve binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla bayram sevincine ortak oldu.

Karabağlar Göztepe Metro İstasyonu önünde başlayan ve Üçyol 100. yıl Uğur Mumcu Parkı'nda sona eren Cumhuriyet Kortejine, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, AKP Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, CHP İl ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Korteji coşkusuna yoldan geçen araçlar kornalarıyla, evlerinin balkonundan ve penceresine çıkan yurttaşlar da bayrak sallayarak ortak oldu. Yürüyüş sırasında spor kulüplerinin taraftarları meşaleler yakarak korteje eşlik etti.

Üçyol 100. yıl Uğur Mumcu Parkı'nda vatandaşlara seslenen Başkan Kınay, "Burada olan herkesin gözlerinde Mustafa Kemal Atatürk var. Hepinizin gözlerinde Cumhuriyet ve bu ülkenin geleceği var. Bizler 101 yaşındaki Cumhuriyetimizin daha nice yüzyıllarını hep birlikte göreceğiz. Karabağlarda Cumhuriyet için biz varız. İyi ki varsınız. İlelebet Cumhuriyet! Karabağlardan İzmir'e, İzmir'den Türkiye'ye Cumhuriyet'in nice yüzyıllarını beraber kutlayacağız. İyi ki varsınız, İyi ki Cumhuriyet var! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 101 yıllık Cumhuriyet için mücadele edenler için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca alanda bulunan çocukların da isteğiyle "Andımız" güçlü bir şekilde okundu. Gecenin sonunda hep bir ağızdan söylenen marşlarla Cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı.

Kaynak: ANKA

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